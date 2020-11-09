В Китае за сутки обнаружили 42 новых случая COVID-19

Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что за истекшие сутки в стране было выявлено 42 новых случая COVID-19, передает ТАСС.

Так, по данным комитета, у 33 человек заболевание протекает в активной форме, а 9 переносят его бессимптомно.

Отмечается, что 32 случая из выявленных являются ввозными. Большинство новых заражений пришлось на Шанхай — 13. Летальных исходов за прошедшие 24 часа не зафиксировано.

Всего, по последним данным, коронавирусом в Китае заразились более 86 тыс. человек, погибли 4 634 пациента.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 50 млн, умерли больше 1,25 млн заболевших.

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