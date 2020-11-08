Двух женщин убили, ребенка тяжело ранили в подмосковном Солнечногорске
Двух женщин убили, шестилетнего ребенка тяжело ранили в частном доме в Солнечногорске, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, в частном доме в Солнечногорске были обнаружены тела двух женщин, матери и дочери, 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу.
Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Уточняется, что в доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности.
Сейчас принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству, добавили в ведомстве.
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