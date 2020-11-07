ВОЗ оценила ситуацию с COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с коронавирусом SARS-CoV-2 в России. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Вуйнович отметила, что ей трудно прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации в стране. Представитель ВОЗ в России посоветовала обратиться за более точными данными к национальным эпидемиологам, которые могут лучше моделировать ситуацию.

Она уточнила, что скачки числа новых выявленных случаев заражения не наблюдаются пока только в нескольких европейских городах. По ее словам, странам важно принимать все необходимые меры для спасения одновременно жизней людей и экономики.

«ВОЗ рекомендовал, чтобы точечно, по очагам действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства», — сказала Вуйнович.

Она добавила, что вирус активно переносится внутри семьи, поэтому важно обращать внимание на любой симптом коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 49,5 млн заболевших, свыше 35 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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