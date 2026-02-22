Россиянам посоветовали укреплять иммунитет с помощью какао

В конце зимы — в период авитаминоза, перепадов температур и сезонной усталости — иммунитет нуждается в особой поддержке. В этот период обязательной частью рациона стоит сделать какао, рассказала «Газете.Ru» Ирина Попкова, практикующий нутрициолог, медицинский редактор и эксперт компании Biogena.

«Конец зимы — коварный период. Солнца все еще мало, запасы витаминов истощены, а сырая и ветреная погода создает идеальные условия для вирусов. В это время какао работает как «умная» поддержка: оно и согревает, и насыщает антиоксидантами, и мягко активирует защитные силы организма без резкой стимуляции», — объясняет эксперт.

В качественном какао-порошке содержится рекордное количество цинка и железа — ключевых минералов для работы иммунных клеток. Кроме того, полифенолы какао (в частности, флаванолы) снижают уровень воспаления в организме и защищают клетки от окислительного стресса, который усиливается в периоды межсезонья.

Чтобы какао действительно работало на иммунитет, а не просто радовало сладким вкусом, важно внимательно читать этикетки.

«Выбирайте какао-порошок без сахара в составе и шоколад для напитка с содержанием какао от 70%», — комментирует Попкова.

Нутрициолог уточняет: идеальный баланс горечи и пользы находится в диапазоне 75–85%. Такой продукт не перегружает поджелудочную железу, дает долгое ощущение сытости и не провоцирует скачков сахара, что особенно важно в период восстановления после зимы.

По словам эксперта, чтобы усилить иммуномодулирующие свойства напитка, его стоит готовить с добавлением щепотки соли и специй. Это улучшает усвоение минералов и усиливает согревающий эффект.

«В конце зимы нам особенно не хватает ощущения заботы и стабильности. Ритуал приготовления чашки хорошего какао — это не просто перекус, а момент осознанной паузы. Сделайте его на коровьем или растительном молоке, добавьте корицу, выпейте не на бегу, а в тишине. Иммунитет любит не только витамины, но и состояние покоя. Какао дает и то, и другое», — резюмирует Попкова.

