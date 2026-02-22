Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Журналисты узнали о дюжине покушений на Зеленского

CNN: Зеленский пережил дюжину покушений с начала СВО на Украине
Petros Karadjias/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пережил более десяти покушений на жизнь. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно материалу, западные СМИ обращали внимание на то, что Зеленский с начала конфликта остается в Киеве, несмотря на предложения союзников вывезти его и его семью за границу. Как пишет CNN, украинский лидер пережил «около дюжины покушений со стороны России», а также коррупционный скандал. В публикации также высказывается версия, что отстранение Зеленского от власти изначально входило в планы Москвы: его планировали «забрать или ликвидировать, если только он не убежал бы первым».

По словам источника CNN, близкого к офису украинского президента, российские агенты якобы снимали квартиры рядом со зданием администрации. По данным собеседника, задачей этих лиц было физическое устранение Зеленского.

До этого украинский лидер в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что остается открытым вопрос, чего на самом деле хотят США: провести выборы нового лидера на Украине или просто «сменить» его.

В этом же интервью Зеленский заявил, что даже в случае, если его устранят, Украина сохранит устойчивость, поскольку это система институтов, а не один человек. Он признался, что службы безопасности сообщали ему уже о нескольких попытках покушения.

Ранее военный аналитик объяснил, почему спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!