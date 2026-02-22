Президент Украины Владимир Зеленский пережил более десяти покушений на жизнь. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно материалу, западные СМИ обращали внимание на то, что Зеленский с начала конфликта остается в Киеве, несмотря на предложения союзников вывезти его и его семью за границу. Как пишет CNN, украинский лидер пережил «около дюжины покушений со стороны России», а также коррупционный скандал. В публикации также высказывается версия, что отстранение Зеленского от власти изначально входило в планы Москвы: его планировали «забрать или ликвидировать, если только он не убежал бы первым».

По словам источника CNN, близкого к офису украинского президента, российские агенты якобы снимали квартиры рядом со зданием администрации. По данным собеседника, задачей этих лиц было физическое устранение Зеленского.

До этого украинский лидер в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что остается открытым вопрос, чего на самом деле хотят США: провести выборы нового лидера на Украине или просто «сменить» его.

В этом же интервью Зеленский заявил, что даже в случае, если его устранят, Украина сохранит устойчивость, поскольку это система институтов, а не один человек. Он признался, что службы безопасности сообщали ему уже о нескольких попытках покушения.

