Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиян предостерегли от покупки опасных сувениров к 23 Февраля

Юрист Зернов: за сувенирные удостоверения к 23 февраля могут завести дело
Максим Богодвид/РИА Новости

Покупка перед 23 Февраля сувенирных «удостоверений» может обернуться уголовным делом, заявил РИА Новости адвокат Олег Зернов.

Он отметил, что популярность таких презентов перед Днем защитника Отечества увеличивается. Некоторые продавцы при этом торгуют экземплярами с настоящей символикой и названиями действующих российских правоохранительных органов. По статье 327 УК РФ за приобретение, хранение и использование такого удостоверения можно лишиться свободы на срок до одного года.

«Я рекомендовал бы гражданам избавиться от такого опасного подарка, а типографиям — не заниматься изготовлением подобных удостоверений или очень внимательно проверять их содержание», — сказал юрист.

До этого в Русской православной церкви призвали отказаться от увеселений и застолий 23 Февраля, потому что в этот день начинается Великий пост. В этом году дата особенно значима, поскольку первая и последняя недели поста считаются наиболее строгими.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о судах из-за масок с лицом Путина.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!