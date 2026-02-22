Россиян предостерегли от покупки опасных сувениров к 23 Февраля

Покупка перед 23 Февраля сувенирных «удостоверений» может обернуться уголовным делом, заявил РИА Новости адвокат Олег Зернов.

Он отметил, что популярность таких презентов перед Днем защитника Отечества увеличивается. Некоторые продавцы при этом торгуют экземплярами с настоящей символикой и названиями действующих российских правоохранительных органов. По статье 327 УК РФ за приобретение, хранение и использование такого удостоверения можно лишиться свободы на срок до одного года.

«Я рекомендовал бы гражданам избавиться от такого опасного подарка, а типографиям — не заниматься изготовлением подобных удостоверений или очень внимательно проверять их содержание», — сказал юрист.

До этого в Русской православной церкви призвали отказаться от увеселений и застолий 23 Февраля, потому что в этот день начинается Великий пост. В этом году дата особенно значима, поскольку первая и последняя недели поста считаются наиболее строгими.

