Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

СМИ сообщили о взрывах над Саратовом и Энгельсом

SHOT: около 10 взрывов произошли над Саратовом и Энгельсом
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Над Саратовом и Энгельсом произошли около 10 взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку украинских беспилотников.

Местные жители рассказали, что взрывы над Саратовом начались около 02:00 ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно около 8-10 громких звуков в южной части, от которых сработали сигнализации у машин. Меньшее число взрывов было слышно над Энгельсом.

В Саратове и области введен режим воздушной опасности. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны в небе над регионом. По предварительным данным очевидцев, в небе над Волгой были замечены две яркие вспышки, после чего, по информации источников, силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов на подлете к городу.

Из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Официальной информации о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент пока не поступало.

Новость дополняется.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!