Лондон и его европейские союзники вынашивают планы по созданию новых очагов напряженности для России вне зависимости от ситуации на Украине. Об этом пишет издание L'AntiDiplomatico.

«Лондон и другие европейские партнеры уже работают над активизацией новых фронтов напряженности, укрепляя логику постоянной конфронтации «в серой зоне» между миром и войной», — говорится в материале.

Издание отмечает, что информацию подтвердили чиновники из британской разведки.

Недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 23 февраля Евросоюз одобрит 20-й пакет санкций против России. Новые меры должны ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и пресечь схемы обхода санкций, отмечал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

9 февраля Евросоюз предложил ввести запрет на импорт соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки в рамках нового санкционного пакета.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил действие санкций против России.