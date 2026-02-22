Размер шрифта
Стало известно о новых планах Европы давить на Россию

L'AntiDiplomatico: Европа готовит РФ новые очаги эскалации, помимо Украины
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Лондон и его европейские союзники вынашивают планы по созданию новых очагов напряженности для России вне зависимости от ситуации на Украине. Об этом пишет издание L'AntiDiplomatico.

«Лондон и другие европейские партнеры уже работают над активизацией новых фронтов напряженности, укрепляя логику постоянной конфронтации «в серой зоне» между миром и войной», — говорится в материале.

Издание отмечает, что информацию подтвердили чиновники из британской разведки.

Недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 23 февраля Евросоюз одобрит 20-й пакет санкций против России. Новые меры должны ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и пресечь схемы обхода санкций, отмечал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

9 февраля Евросоюз предложил ввести запрет на импорт соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки в рамках нового санкционного пакета.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил действие санкций против России.
 
