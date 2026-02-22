Россиянам дали советы, как снизить риски отказа в ипотеке

Аналитик Бобков: подавать заявку на ипотеку без подготовки сейчас рискованно

Подать заявку на ипотечный кредит без подготовки — рискованный шаг. Уровень отказов к концу 2025 года — началу 2026 года превысил 69%. Поэтому сейчас многие заемщики обращаются к специалистам, чтобы заранее понять, какие требования предъявляют банки и как повысить шансы на одобрение. Об этом «Газете.Ru» рассказал Денис Бобков, руководитель отдела аналитики и ценообразования девелопера Dar.

По словам эксперта, сейчас банк оценивает не абсолютную зарплату, а платежеспособность. Ежемесячный доход должен покрывать все обязательные платежи как минимум вдвое, иначе кредитную нагрузку сочтут чрезмерной.

«Банки ориентируются на показатель ПДН (соотношение платежей к доходу); безопасным считается уровень до 30–35%, а значение свыше 50–60% влечет или отказ, или предложение кредита под более высокую ставку, а при ПДН более 80% банк может автоматически отклонить заявку», — уточнил он.

При этом доход должен быть стабильным, то есть постоянное место работы и минимум шесть месяцев стажа у наемных сотрудников или не менее года у предпринимателей.

«Доход в расчет берут только подтвержденный. На «серую» зарплату некоторые банки смотрят лояльнее, если клиент подает справку по форме банка и есть отчисления в пенсионный фонд, однако в целом «белый» доход увеличивает шансы», — поделился Бобков.

Но даже самый высокий доход не гарантирует одобрение. Банки анализируют весь профиль клиента. Эксперт назвал распространенные причины отказа.

Первый момент — просрочки и плохая кредитная история. Банки не прощают регулярные задержки платежей, судебные претензии, действующие исполнительные производства или сведения о банкротстве. Даже одна просрочка по кредитной карте может сыграть отрицательную роль.

Второй — высокая долговая нагрузка. Платежи по действующим кредитам, кредитным картам и алиментам учитываются в ПДН. Если после всех выплат остается меньше половины дохода, заявку отклоняют. Перед подачей ипотечной заявки лучше уменьшить кредитные лимиты и закрыть мелкие долги.

Третий — нестабильная или неофициальная занятость. Банк проверяет справки, звонит в компанию, запрашивает данные у ФНС и ПФР. Отсутствие официального подтверждения или частые смены работы снижают шансы. В случае недавней смены работодателя лучше перенести подачу заявки.

Четвертый — ошибки в документах. Некорректные паспорта, просроченные документы или справки с искаженными данными приводят к автоматическому отказу.

Пятый — спорные юридические ситуации. Действующие судебные разбирательства, долги по штрафам, налогам, алиментам, сведения о банкротстве или лишение бизнеса права заниматься деятельностью – повод для отказа.

«Например, клиент с высоким уровнем дохода получил отказ из-за старых штрафов ГИБДД, о которых он забыл, и невыплаченного налога. В другой ситуации банк отказал, потому что в справке по форме банка указали компанию-работодателя, которую с конца 2024 года ликвидировали. Факт подтвердился через реестр», — рассказал эксперт.

Банки ограничивают возраст заемщика, если ему на момент погашения исполняется 70–75 лет. При необходимости финансовые учреждения просят привлечь более молодого созаемщика. Семейное положение и наличие детей также почти не влияют на решение. Они больше обращают внимание на стабильность доходов и образ жизни. Однако больший размер семьи увеличивает минимально необходимый доход, поскольку ПДН рассчитывают на всех иждивенцев.

Банки выдают ипотеку только на ликвидную недвижимость, уточняет эксперт. В случае новостроек объект должен быть аккредитован банком. Если застройщик имеет плохую репутацию или низкую готовность, кредит могут не одобрить. Для вторичного жилья учитываются:

— дом должен находиться на территории России, иметь подключенные коммуникации и не быть ветхим;

— степень износа — не выше 45–65 %. Здания, подлежащие сносу или капитальному ремонту, не кредитуют;

— не допускается перепланировка без согласования;

— объект должен быть свободен от арестов и обременений.

При этом минимальный первоначальный взнос по закону может быть 10–20%, но банки предпочитают 30–50%, так как это снижает риски.

Банк не раскрывает точную причину отказа – это конфиденциальная информация, говорит эксперт. Чтобы при новой заявке кредит одобрили следует учесть некоторые моменты.

«Первое — не подавать заявки подряд. После отказа действует мораторий: повторно подать документы в тот же банк можно через 1–3 месяца. Заявки в разные банки можно подавать сразу, но важно не ухудшить кредитную историю множественными отказами», — заявил Бобков.

Второе — устранить проблемы. Проверить свою кредитную историю, закрыть просрочки, погасить долги по штрафам и налогам, уменьшить лимиты по кредитным картам. Если доход недостаточен, можно привлечь созаемщика или подтвердить дополнительные источники (дивиденды, аренда). Многие банки лучше относятся к справке по форме банка с более высоким доходом, чем к 2-НДФЛ.

Третье — рассмотреть альтернативы. Рассрочка, семейная ипотека, траншевая ипотека, ипотека с залогом имеющейся недвижимости, кредиты для IT-специалистов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) по льготной ставке дают возможность получить жилье, даже если классическая ипотека недоступна.

«Не нужно отчаиваться, если первый банк отказал. Изучите причины, устраните слабые места и обращайтесь в другой банк». Нередко другой банк оценивает ситуацию иначе и готов выдать ипотеку», — резюмировал эксперт.

Ранее россияне рассказали, по какой ставке готовы брать ипотеку.