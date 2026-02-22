Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянам дали советы, как снизить риски отказа в ипотеке

Аналитик Бобков: подавать заявку на ипотеку без подготовки сейчас рискованно
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Подать заявку на ипотечный кредит без подготовки — рискованный шаг. Уровень отказов к концу 2025 года — началу 2026 года превысил 69%. Поэтому сейчас многие заемщики обращаются к специалистам, чтобы заранее понять, какие требования предъявляют банки и как повысить шансы на одобрение. Об этом «Газете.Ru» рассказал Денис Бобков, руководитель отдела аналитики и ценообразования девелопера Dar.

По словам эксперта, сейчас банк оценивает не абсолютную зарплату, а платежеспособность. Ежемесячный доход должен покрывать все обязательные платежи как минимум вдвое, иначе кредитную нагрузку сочтут чрезмерной.

«Банки ориентируются на показатель ПДН (соотношение платежей к доходу); безопасным считается уровень до 30–35%, а значение свыше 50–60% влечет или отказ, или предложение кредита под более высокую ставку, а при ПДН более 80% банк может автоматически отклонить заявку», — уточнил он.

При этом доход должен быть стабильным, то есть постоянное место работы и минимум шесть месяцев стажа у наемных сотрудников или не менее года у предпринимателей.

«Доход в расчет берут только подтвержденный. На «серую» зарплату некоторые банки смотрят лояльнее, если клиент подает справку по форме банка и есть отчисления в пенсионный фонд, однако в целом «белый» доход увеличивает шансы», — поделился Бобков.

Но даже самый высокий доход не гарантирует одобрение. Банки анализируют весь профиль клиента. Эксперт назвал распространенные причины отказа.

Первый момент — просрочки и плохая кредитная история. Банки не прощают регулярные задержки платежей, судебные претензии, действующие исполнительные производства или сведения о банкротстве. Даже одна просрочка по кредитной карте может сыграть отрицательную роль.

Второй — высокая долговая нагрузка. Платежи по действующим кредитам, кредитным картам и алиментам учитываются в ПДН. Если после всех выплат остается меньше половины дохода, заявку отклоняют. Перед подачей ипотечной заявки лучше уменьшить кредитные лимиты и закрыть мелкие долги.

Третий — нестабильная или неофициальная занятость. Банк проверяет справки, звонит в компанию, запрашивает данные у ФНС и ПФР. Отсутствие официального подтверждения или частые смены работы снижают шансы. В случае недавней смены работодателя лучше перенести подачу заявки.

Четвертый — ошибки в документах. Некорректные паспорта, просроченные документы или справки с искаженными данными приводят к автоматическому отказу.

Пятый — спорные юридические ситуации. Действующие судебные разбирательства, долги по штрафам, налогам, алиментам, сведения о банкротстве или лишение бизнеса права заниматься деятельностью – повод для отказа.

«Например, клиент с высоким уровнем дохода получил отказ из-за старых штрафов ГИБДД, о которых он забыл, и невыплаченного налога. В другой ситуации банк отказал, потому что в справке по форме банка указали компанию-работодателя, которую с конца 2024 года ликвидировали. Факт подтвердился через реестр», — рассказал эксперт.

Банки ограничивают возраст заемщика, если ему на момент погашения исполняется 70–75 лет. При необходимости финансовые учреждения просят привлечь более молодого созаемщика. Семейное положение и наличие детей также почти не влияют на решение. Они больше обращают внимание на стабильность доходов и образ жизни. Однако больший размер семьи увеличивает минимально необходимый доход, поскольку ПДН рассчитывают на всех иждивенцев.

Банки выдают ипотеку только на ликвидную недвижимость, уточняет эксперт. В случае новостроек объект должен быть аккредитован банком. Если застройщик имеет плохую репутацию или низкую готовность, кредит могут не одобрить. Для вторичного жилья учитываются:

— дом должен находиться на территории России, иметь подключенные коммуникации и не быть ветхим;
— степень износа — не выше 45–65 %. Здания, подлежащие сносу или капитальному ремонту, не кредитуют;
— не допускается перепланировка без согласования;
— объект должен быть свободен от арестов и обременений.

При этом минимальный первоначальный взнос по закону может быть 10–20%, но банки предпочитают 30–50%, так как это снижает риски.

Банк не раскрывает точную причину отказа – это конфиденциальная информация, говорит эксперт. Чтобы при новой заявке кредит одобрили следует учесть некоторые моменты.

«Первое — не подавать заявки подряд. После отказа действует мораторий: повторно подать документы в тот же банк можно через 1–3 месяца. Заявки в разные банки можно подавать сразу, но важно не ухудшить кредитную историю множественными отказами», — заявил Бобков.

Второе — устранить проблемы. Проверить свою кредитную историю, закрыть просрочки, погасить долги по штрафам и налогам, уменьшить лимиты по кредитным картам. Если доход недостаточен, можно привлечь созаемщика или подтвердить дополнительные источники (дивиденды, аренда). Многие банки лучше относятся к справке по форме банка с более высоким доходом, чем к 2-НДФЛ.

Третье — рассмотреть альтернативы. Рассрочка, семейная ипотека, траншевая ипотека, ипотека с залогом имеющейся недвижимости, кредиты для IT-специалистов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) по льготной ставке дают возможность получить жилье, даже если классическая ипотека недоступна.

«Не нужно отчаиваться, если первый банк отказал. Изучите причины, устраните слабые места и обращайтесь в другой банк». Нередко другой банк оценивает ситуацию иначе и готов выдать ипотеку», — резюмировал эксперт.

Ранее россияне рассказали, по какой ставке готовы брать ипотеку.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!