В Нижнем Новгороде частично ограничены прием и отправка самолетов

Аэропорт Нижнего Новгорода временно принимает и отправляет рейсы по согласованию
Роман Владимиров/РИА Новости

В Нижнем Новгороде аэропорт Чкалов временно принимает рейсы по согласованию. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, эта мера действует с 1:56 и нужна для обеспечения безопасности. Возможно, что расписание полетов будет скорректировано. Актуальную информацию можно получить на онлайн-табло воздушной гавани.

В ночь на 22 февраля в аэропортах Саратова и Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

На этом фоне на территории Борисоглебска в Воронежской области была объявлена опасность непосредственного удара БПЛА . Губернатор призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.
 
