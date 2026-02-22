В России начнется серийное производство многоцелевого октокоптера

В феврале начнется серийное производство многоцелевого октокоптера «Воробей-15» для снабжения подразделений ВС России в зоне спецоперации. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор КБ «Спектр» (Новосибирск) Андрей Братеньков.

«На основе разработанного и серийно выпускаемого КБ «Спектр» пропеллера 15х7х3 в феврале в серийное производство выходит транспортный многоцелевой октокоптер «Воробей-15», способный нести полезную нагрузку весом 15 кг», — уточнил он.

По словам Братенькова, «Воробей-15» позволит в первую очередь решать логистическую задачу.

Он также отметил, рассказывая о преимуществах аппаратов, построенных по схеме октокоптера, что у них восемь пропеллеров. Квадрокоптер падает с вероятностью в 100%, если один пропеллер подстрелят. Октокоптер сможет продолжать полет, а это говорит об определенной надежности и эффективности машины, добавил Братеньков.

18 февраля советник главы минобороны Украины, эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов заявил, что российские беспилотники «Герань» начали использоваться не только как дроны-камикадзе, но и как носители FPV-дронов.

Он отметил: это расширяет возможности ударов по тыловым районам, так как «Герань» может одновременно выступать в роли носителя и ретранслятора сигнала для БПЛА.

Ранее в зоне СВО появился новый российский беспилотник «Грузовичок».