Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В России начнется серийное производство многоцелевого октокоптера

В России начнут серийно производить многоцелевой октокоптер «Воробей-15»
LALS STOCK/Shutterstock/FOTODOM

В феврале начнется серийное производство многоцелевого октокоптера «Воробей-15» для снабжения подразделений ВС России в зоне спецоперации. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор КБ «Спектр» (Новосибирск) Андрей Братеньков.

«На основе разработанного и серийно выпускаемого КБ «Спектр» пропеллера 15х7х3 в феврале в серийное производство выходит транспортный многоцелевой октокоптер «Воробей-15», способный нести полезную нагрузку весом 15 кг», — уточнил он.

По словам Братенькова, «Воробей-15» позволит в первую очередь решать логистическую задачу.

Он также отметил, рассказывая о преимуществах аппаратов, построенных по схеме октокоптера, что у них восемь пропеллеров. Квадрокоптер падает с вероятностью в 100%, если один пропеллер подстрелят. Октокоптер сможет продолжать полет, а это говорит об определенной надежности и эффективности машины, добавил Братеньков.

18 февраля советник главы минобороны Украины, эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов заявил, что российские беспилотники «Герань» начали использоваться не только как дроны-камикадзе, но и как носители FPV-дронов.

Он отметил: это расширяет возможности ударов по тыловым районам, так как «Герань» может одновременно выступать в роли носителя и ретранслятора сигнала для БПЛА.

Ранее в зоне СВО появился новый российский беспилотник «Грузовичок».
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!