С осени восьмиклассники в России останутся без обществознания

Кравцов: с 1 сентября обществознание будут изучать с девятого класса школы

С 1 сентября восьмиклассники в РФ больше не будут изучать обществознание, заявил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр отметил, что изменение школьной программы по обществознанию займет два года. С осени 2025-го этот предмет изучали только ученики 8-11-х классов, а с сентября 2026-го он останется в программе только с 9-го класса.

По словам чиновника, единые учебники по этому предмету для учащихся трех последних классов готовы.

До этого стало известно, что Минпросвещения намерено изменить список разрешенных для школ учебников. Среди них появится новый учебник по обществознанию для 9 класса, одним из создателей которого является Владимир Мединский. Вместе с Мединским в авторах указаны Е. В. Бродовская, В. А. Кононов. Кроме того, планируется заменить несколько учебников для 10-11 классов по алгебре, информатике и физике, используемых для углубленного уровня изучения дисциплин.

