В России с 1 марта будут без суда блокировать сайты по продаже табака

BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта Росалкогольтабакконтроль получит право принимать решения о досудебной блокировке сайтов с информацией об онлайн-продаже табачной продукции, кальянов и систем нагревания табака. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий закон приняли в конце прошлого года. Теперь правительство утвердило ведомство для принятия решений по этому вопросу. Сайты, нарушающие требования законодательства, будут добавлять в реестр интернет-ресурсов с информацией, которую запрещено распространять на территории РФ.

При этом у Росалкогольтабакконтроля есть аналогичные полномочия и в отношении сайтов с данными о дистанционной продаже алкоголя. С 2018 года ведомство приняло свыше 58 тыс. решений, на основании которых Роскомнадзором был заблокирован доступ к таким ресурсам.

В ноябре первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выступил за введение в РФ запрета на курение для целого поколения. Аналогичную меру ранее приняли на Мальдивах — страна стала первой в мире, запретившей продажу и употребление табачных изделий всем, родившимся после 1 января 2007 года. Ограничения коснулись даже туристов. Могут ли в России ввести подобный запрет, и кто может попасть под его действие — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали начать делать сноски о вреде курения в школьной литературе.
 
