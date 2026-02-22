Размер шрифта
ВСУ пытаются стабилизировать фронт в Запорожской области

Марочко: Киев пытается стабилизировать фронт у Орехова из-за давления ВС РФ
Serhii Korovainyi/Reuters

Российские бойцы готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, противник пытается стабилизировать фронт на данном участке. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

На ореховском участке идут серьезные боевые действия, отметил он.

«По той информации, которая мне приходит, на северо-востоке от Орехова нашими бойцами идет подготовка плацдармов для дальнейшего продвижения», — сказал он.

21 февраля военные Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в городе Васильевка в Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий подчеркнул, что под удар попало место, где по определению не может быть никаких военных объектов.

Позже он добавил, что атаки украинских войск на образовательные учреждения в Запорожской области являются чистым террором и запугиванием гражданского населения. Балицкий уверен, что ВСУ целенаправленно наносят удары по детским учреждениям.

Ранее Герасимов раскрыл, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских войск.
 
