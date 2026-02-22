В «Ростехе» рассказали об особенностях обновленной ракеты «Хризантема-М»

Обновленная ракета «Хризантема-М» получила увеличенную дальность и сверхзвуковую скорость. Об этом рассказал ТАСС представитель холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«Во-первых, увеличена дальность, что позволяет экипажу не входить в зону поражения; во-вторых — сверхзвуковая скорость», — сказал источник.

При этом данная версия может применяться не только на сухопутных противотанковых комплексах, но и на вертолетах.

Как отметил представитель холдинга, «Хризантема-М» используется в ходе специальной военной операции (СВО). Наряду с ракетой «Изделие-305» она дает преимущество экипажам российских вертолетов, так как позволяет производить пуски, не входя в зону поражения ПЗРК противника.

До этого новейший переносной противодроновый зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Гермес» начали применять в зоне спецоперации.

Несколько образцов комплекса были направлены в зону СВО для апробации. За время разработки изделие неоднократно дорабатывалось: были внесены изменения в конструкцию, улучшена аэродинамика и модернизирован топливный отсек. В результате комплекс стал более управляемым.

Ранее в зоне СВО начали применять противодроновый комплекс «Гермес».