Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Партия Мерца выступила за возрастной ценз для доступа к соцсетям

В Германии захотели разрешить детям пользоваться соцсетями с 14 лет
Shutterstock

Партия немецкого канцлера Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) выступила за возрастной ценз при использовании соцсетей детьми, пишет Das Handelsblatt.

Согласно статье, для защиты несовершеннолетних ХДС предлагает запретить пользоваться соцсетями до 14 лет. В партии отметили, что считают детей и молодежь наиболее уязвимыми в цифровой сфере.

«Когда экономические бизнес-модели специально ориентированы на привлечение внимания, эмоциональную активизацию и влияние на поведение, государство не может оставаться нейтральным», — говорится в заявлении союза.

Он призывает принять соответствующие нормы и на европейском уровне. В частности партия считает нужным обязать операторов платформ проверять возраст. А в случае нарушений налагать на них существенные штрафы.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании международной «коалиции» для выработки согласованных мер по защите детей в цифровой среде и регулированию искусственного интеллекта. В числе приоритетов политик назвал внедрение обязательной маркировки контента, созданного с помощью алгоритмов, обеспечение многоязычия в обучающих моделях и поиск путей снижения энергопотребления центров обработки данных.

Ранее омский подросток частично потерял зрение после эксперимента из соцсетей.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!