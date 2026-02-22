Правительство России хочет обязать детей мигрантов уезжать из страны по достижении ими совершеннолетия

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательный выезд из России детей трудовых мигрантов по достижении ими 18 лет при отсутствии собственного законного статуса. Поправки устанавливают, что после совершеннолетия такие лица должны будут в течение месяца либо покинуть страну, либо оформить самостоятельное разрешение на работу. Одновременно документ вводит доходный критерий для выдачи и продления патентов, привязывая право на их получение к уровню дохода не ниже прожиточного минимума с учетом членов семьи.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ужесточение правил пребывания иностранных трудовых мигрантов и членов их семей в России. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента и содержит поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Инициатива охватывает сразу несколько направлений: регулирование статуса детей мигрантов, введение доходного критерия при выдаче и продлении патентов, а также усиление контроля за привлечением иностранной рабочей силы в строительной отрасли.

Выезд детей по достижении 18 лет

Законопроект закрепляет, что несовершеннолетние дети иностранных граждан, работающих в России по патенту, вправе находиться на территории страны в период действия разрешительных документов их родителей. Одновременно устанавливается условие об уплате фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц как за самого иностранного гражданина, так и за каждого находящегося с ним ребенка.

После достижения 18 лет такие лица должны будут в течение месяца либо покинуть территорию России, либо подать заявление на получение собственного разрешения на работу и оформить самостоятельные законные основания для пребывания.

Патент иностранного гражданина Это документ иностранного гражданина, предоставляющий право на законную трудовую деятельность на территории России. Его обязаны получать граждане государств с безвизовым режимом въезда. Исключение предусмотрено для граждан стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Они вправе работать в России на тех же условиях, что и граждане РФ.

Доходный критерий и ограничения по патентам

Поправки вводят дополнительные основания для отказа в выдаче или продлении трудового патента. В тексте проекта указано, что заявление может быть отклонено, если «сумма доходов иностранного гражданина составляет менее прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении, в среднем за каждый месяц периода».

Для целей такого сравнения величина прожиточного минимума может увеличиваться кратно региональному коэффициенту. Таким образом, фактический порог дохода будет зависеть от субъекта РФ.

При этом ограничение не распространяется на случаи первичного оформления патента, а также на ситуации, когда иностранный гражданин работает у физических лиц для личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Контроль в строительной сфере

В начале февраля МВД выступило с инициативой усилить ответственность в строительной отрасли. Ведомство предложило привлекать к прямой административной ответственности генеральных подрядчиков за допуск к работам мигрантов без действующих разрешений или патентов.

Согласно предложениям МВД, штраф за первое нарушение может составить до 800 тыс. руб., за повторное — до 2,5 млн руб. Сейчас законодательство не предусматривает прямой ответственности генподрядчика за нахождение на строительной площадке мигрантов без разрешений на работу, если они оформлены через субподрядные организации.