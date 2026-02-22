Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В ФРГ заявили, что мир в Европе возможен только при участии России

Лидер АдГ Вайдель заявила, что мир в Европе возможен только при участии России
Markus Schreiber/AP

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель на партийном мероприятии заявила, что мир в Европе возможен только при участии России. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы хотим диалога, взаимодействия... обсуждения как с США, так и с Россией. Так как мир в Европе возможен только с Россией, но не без (нее - ред.)», — заявила Вайдель.

Вайдель также призвала окончить конфликт на Украине.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

20 февраля официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер сообщил, что Швейцария готова принять у себя очередной раунд переговоров по Украине, если стороны пожелают. По его словам, внешнеполитическое ведомство страны поддерживает контакты со всеми участниками и постоянно предлагает свои «добрые услуги».

Ранее Зеленский обозначил сроки следующих переговоров по Украине.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!