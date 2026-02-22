В ФРГ заявили, что мир в Европе возможен только при участии России

Лидер АдГ Вайдель заявила, что мир в Европе возможен только при участии России

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель на партийном мероприятии заявила, что мир в Европе возможен только при участии России. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы хотим диалога, взаимодействия... обсуждения как с США, так и с Россией. Так как мир в Европе возможен только с Россией, но не без (нее - ред.)», — заявила Вайдель.

Вайдель также призвала окончить конфликт на Украине.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

20 февраля официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер сообщил, что Швейцария готова принять у себя очередной раунд переговоров по Украине, если стороны пожелают. По его словам, внешнеполитическое ведомство страны поддерживает контакты со всеми участниками и постоянно предлагает свои «добрые услуги».

Ранее Зеленский обозначил сроки следующих переговоров по Украине.