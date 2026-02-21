Размер шрифта
Мерц анонсировал визит в США, направленный на обсуждение пошлин

Мерц анонсировал визит в США, где он представит общую позицию ЕС по пошлинам
Axel Schmidt/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц нанесет визит в США с целью представить скоординированную позицию Евросоюза (ЕС) по пошлинам. Об этом он сообщил телеканалу ARD, комментируя американские пошлины.

«Мы с Евросоюзом должны скоординироваться... и я направлюсь в Вашингтон с общей, скоординированной позицией Европы», — рассказал политик.

По словам канцлера, он отправится в Вашингтон через неделю. Мерц отметил, что после решения Верховного суда США об отмене пошлин на импорт он рассчитывает на снижение таможенной нагрузки в отношении немецкой экономики.

20 февраля Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных президентом страны. Судьи постановили, что он не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. Американский президент Дональд Трамп, узнав о решении суда, выругался перед губернаторами, обматерив судей.

Позже он выразил разочарование решением инстанции и заверил, что введет пошлины другими способами. Аналитики допускают, что Вашингтону придется вернуть уже полученные с новых тарифов деньги. В начале февраля газета The New York Times писала, что пошлины принесли США $287 млрд.

После этого хозяин Белого дома подписал указ о введении импортных пошлин в размере 10% в отношении всех стран мира, которые вскоре были увеличены до 15%.

Ранее в США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными.
 
