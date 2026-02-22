Размер шрифта
Аферисты стали писать москвичам о якобы взломе аккаунта на mos.ru

РИА Новости: мошенники пишут москвичам о якобы взломе аккаунта на mos.ru
Мошенники от имени портала mos.ru стали писать москвичам о якобы входе в аккаунт на портале. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что жителям столицы рассылают электронные письма с информацией о новой авторизации в их профиле и просят проверить параметры входа.

Также аферисты сообщают о необходимости позвонить сотруднику отдела контроля по указанному номеру в том случае, если человек не заходил на портал. В ходе разговора злоумышленники выманивают личные данные и просят назвать код из смс.

Накануне представитель Краснодарского регионального отделения АЮР Валентина Корсунова сообщила, что мошенники начали собирать «пожертвования» якобы в поддержку ветеранов и российских военнослужащих, распространяя сгенерированные нейросетью обращения от знаменитостей ко Дню защитника Отечества.

Кроме того, аферисты представляются сотрудниками банков и пугают абонентов блокировкой счета из-за якобы аномального числа переводов через СБП.

Ранее были раскрыты подробности мошеннической схемы против россиян в Таиланде.
 
