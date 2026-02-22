Размер шрифта
С 2014 года население Украины сократилось более чем в два раза

Азаров: с момента «майдана» население Украины сократилось с 45 до 20 млн человек
Efrem Lukatsky/AP

Население Украины за 12 лет, прошедшие после «майдана», сократилось с 45 до примерно 20 миллионов человек. Об этом заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Азаров отметил, что после 2014 года страна лишилась порядка 12,5 млн человек, проживавших в Крыму и на Донбассе. В дальнейшем население также снизилось после потери Херсонской и Запорожской областей.

Если добавить естественную убыть населения, а также беженцев — то на Украине осталось порядка 20 млн населения, добавил он.

«Было (около 2014 года) 45 миллионов. Вычитаем из 45 миллионов 24,5 и получаем около 20 миллионов», — сказал Азаров.

До этого постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине воюют с собственным населением, поэтому их открыто называют «полицаями».

Ранее на Украине заявили о поддержке населением территориальных уступок для окончания конфликта.
 
