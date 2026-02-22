У «опустошенного» Солнца началась «длительная депрессия»

ИКИ РАН: активность Солнца обрушилась до минимума за два года

После бурного января и еще более бурного начала февраля активность Солнца резко уменьшилась до самых низких значений за два года. Об этом сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Там уточнили, что это произошло впервые с апреля 2024 года. Пока нет ясности, как «этот тренд может быть переломлен», хотя вряд ли солнечная активность полностью прекратится.

«Звезда, побив в начале года сразу два рекорда текущего столетия (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области), кажется полностью опустошенной», — сообщили в лаборатории.

Там сравнили происходящее с «началом очень длительной депрессии» и допустили, что этот провал затянется, но будет временным.

На этой неделе ученые сообщали о необычной активности Солнца. В лаборатории фиксировали короткие одиночные вспышки без видимых причин, после которых вновь наступало затишье. Такое поведение специалисты сравнили с распродажей «последних остатков».

Ранее психолог рассказала, как избежать чувства опустошения в феврале.