Трамп заявил о планах направить к Гренландии «прекрасное» судно

Трамп заявил, что США направят госпитальное судно к Гренландии

Американский президент Дональд Трамп в субботу сообщил, что США направят госпитальное судно к берегам Гренландии. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«В сотрудничестве с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях», — написал он.

Трамп добавил, что о жителях Гренландии «никто не думает».

18 февраля король Дании Фредерик Х прибыл в Гренландию на фоне притязаний руководства США на остров. Сам король заявлял, что «с нетерпением ждет» поездки, поскольку он чувствует, что жители острова обеспокоены действиями Вашингтона.

21 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать с американским лидером в переговоры о продаже Гренландии.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить остров к американскому государству.

Ранее премьер Дании неожиданно высказалась о «российской угрозе» для Гренландии.