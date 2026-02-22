Размер шрифта
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

Росавиация: временные ограничения ввели в аэропорту Ярославля
Олег Смыслов/РИА Новости

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Чаще всего аэропорты прекращают работу из-за действующего режима опасности БПЛА в регионе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

21 февраля сообщалось, что более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты над территорией России в течение пяти часов. Единичную цель нейтрализовали в Самарской области. В Пензенской и Ульяновской областях ликвидировали по два дрона, в Курской области — четыре, в Белгородской области — 11. Еще 11 беспилотников уничтожили в небе над Татарстаном.

Ранее в аэропорту Саратова ввели временные ограничения.
 
