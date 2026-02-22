Климатолог объяснил, что спровоцировало рекордно снежную зиму в России

Рекордно снежная зима в России спровоцирована глобальным потеплением. Об этом заявил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

«Основная причина снежной зимы — это глобальное потепление, при котором увеличение испарений воды океанов и морей приводит к их выпадению на континентах, подчиняясь общей циркуляции атмосферы», — объяснил эксперт.

Терешонок подчеркнул, что даже периодические аномальные холода не противоречат данному тренду. По его словам, глобальное потепление происходит не постоянным ростом температуры, а ступенчатым. Теплые периоды сменяются холодными с положительным трендом.

При этом, отметил эксперт, в последние два десятилетия интенсивность роста глобальной температуры заметно увеличилась.

20 февраля стало известно, что высота сугробов в Москве составила 80 сантиметров — это рекорд за 72 года наблюдений метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова.

Обрушившийся на столичный регион циклон «Валли» принес рекордный снегопад. Как сообщил синоптик Михаил Леус, на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпал 21 мм осадков, что составило 49% от месячной нормы февраля и превысило прежний рекорд 1970 года. Рекорды обновлены и в Подмосковье, а в районе Приокско-Террасного заповедника выпало 27 мм — почти две трети нормы. Из-за снегопада в московских аэропортах были отменены и задержаны десятки рейсов, на дорогах образовались 9-балльные пробки, а патрули ЦОДД вытащили около 250 застрявших грузовиков.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде на выходных.