Адвокат напомнила, какие бесплатные услуги положены россиянам при задержке авиарейса

Адвокат Глазкова: при задержке авиарейса более четырех часов обязаны кормить
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Даже у самых надежных и крупных авиакомпаний случаются задержки рейсов, причин нарушения расписания самолетов множество. О том, что предпринять по защите своих прав, «Газете.Ru» рассказала адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова.

По словам адвоката, с юридической точки зрения задержки рейсов можно разделить на две большие группы: по вине перевозчика (позднее прибытие самолета, замена экипажа и по обстоятельствам), не зависящим от перевозчика (технические неисправности самолета, плохие погодные условия, атака беспилотников).

«Причина задержки рейса имеет важное значение для туриста: перевозчик несет ответственность за убытки пассажира в случае, если в позднем вылете самолета есть его вина. Однако независимо, по чьей вине задержался вылет, авиакомпания обязана позаботиться об ожидающих пассажирах и обеспечить им комфортные условия времяпрепровождения», — прокомментировала Глазкова.

При задержке рейса пассажир имеет следующие права:

— независимо от продолжительности задержки рейса: право на организацию хранения багажа и предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

— при ожидании рейса более двух часов: обеспечение прохладительными напитками и два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании рейса за счет перевозчика;

— при ожидании отправления рейса более четырех часов — обеспечение горячим питанием. При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов дневное время и каждые восемь часов в ночное время.Обычно сотрудники выдают ваучеры в кафе, работающие в аэропорту;

— при задержке вылета самолета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время — размещение в гостинице и доставку пассажиров на трансфере от аэропорта до гостиницы и обратно.

«Эти права закреплены в Общих правилах по воздушным перевозкам, утвержденных Приказом Минтранса России N 82 от 28 июня 2007 года», — добавила эксперт.

Об этих бесплатных услугах перевозчик должен оповестить сразу всех пассажиров по громкой связи, продолжила Глазкова. Искать каждого из них лично никто не будет. Поэтому необходимо внимательно слушать объявления в аэропорту или обращаться к представителю авиакомпании на стойке регистрации рейса либо у выхода на посадку. Если представителя перевозчика найти не удалось, нужно обратиться в офис авиакомпании по телефону.

«Если перевозчик не предоставляет что-то из вышеперечисленного, нужно обязательно зафиксировать этот факт любыми способами (по видео либо письменный отказ)», — посоветовала она.

Адвокат уточнила, что при задержке рейса независимо от причины позднего вылета пассажир вправе отказаться от полета и получить обратно полную стоимость билета, даже если билет невозвратный.

«Если задержка рейса произошла по вине авиакомпании, пассажир имеет право на возмещение всех убытков в полном размере, компенсацию морального вреда, взыскание с перевозчика штрафа за просрочку доставки пассажира в пункт назначения от 25% минимального размера оплаты труда, за каждый час задержки, но не более 50% стоимости авиабилета», — подвела итог эксперт.

Ранее россиянам посоветовали лучшие аэропорты для пересадки.
 
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
