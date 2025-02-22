22 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

22 февраля в мире вспоминают о жертвах преступлений и важности борьбы с энцефалитом. В этот же день собаководы выгуливают своих питомцев с особой теплотой, а любители коктейлей смешивают «Маргариту». Какие еще праздники выпадают на 22 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений

Международный день поддержки жертв преступлений, отмечаемый 22 февраля, учредили в 1990 году в Великобритании, когда правительство страны опубликовало «Хартию жертв преступлений» — документ, закрепивший их права и гарантии. До этого пострадавшие нередко оставались без защиты, поскольку правовая система в основном фокусировалась на наказании преступников. Важным шагом к изменению этой ситуации стала принятая в 1985 году ООН Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, утвердившая их право на справедливое обращение, компенсацию ущерба и социальную поддержку.

Всемирный день энцефалита

Всемирный день энцефалита учредили в 2013 году Обществом энцефалита, и с тех пор его ежегодно отмечают 22 февраля, чтобы привлечь внимание к этому опасному заболеванию. Один из символов дня — красная шапочка, напоминающая о важности защиты мозга и необходимости раннего выявления заболевания. Энцефалит вызывается вирусными инфекциями или аутоиммунными реакциями, приводя к воспалению головного мозга. Болезнь коварна: ее симптомы — высокая температура, судороги, нарушение сознания и памяти, головные боли — часто принимают за менее опасные недуги.

День коктейля «Маргарита»

22 февраля отмечается День коктейля «Маргарита» — одного из самых известных и популярных алкогольных напитков в мире. Этот коктейль, состоящий из текилы, лаймового сока и ликера Cointreau или Triple Sec, традиционно подается в бокале с ободком, покрытым солью. Происхождение напитка окутано легендами. Одна из самых известных версий гласит, что в 1938 году мексиканский бармен Карлос «Дэнни» Эррера придумал «Маргариту» для актрисы Маржори Кинг, которая не переносила крепкие спиртные напитки в чистом виде. Другая версия утверждает, что коктейль случайно создала в 1948 году светская львица Маргарита Самес, которая смешала ингредиенты во время вечеринки в своем доме в Акапулько. Есть также предположение, что напиток появился в 1936 году в Тихуане и получил название в честь танцовщицы Маргариты Мендес.

День прогулки с собакой

День прогулки с собакой отмечают 22 февраля. Истоки этого неофициального праздника неясны, но его популярность выросла благодаря зоозащитникам, которые пропагандируют ответственное отношение к животным. В XIX веке собак начали массово заводить не только для охоты и охраны, но и как компаньонов, особенно это было популярно среди аристократов и состоятельных горожан, что привело к развитию культуры выгула — изначально она была способом похвастаться своим любимцем. Сегодня праздник служит напоминанием о том, что прогулки не только укрепляют здоровье собак, но и помогают их владельцам сохранять активный образ жизни, снижать стресс и улучшать эмоциональное состояние.

close Александр Авилов/Агентство «Москва»

Какие праздники отмечаются 22 февраля в других странах

День рождения Джорджа Вашингтона в США. В Соединенных Штатах празднуют День рождения Джорджа Вашингтона, первого президента страны и одного из отцов-основателей. Официально этот день стал федеральным праздником в 1885 году. Сегодня американцы вспоминают вклад Вашингтона в становление государства, проводя различные мероприятия, включая исторические реконструкции и образовательные лекции.

День кошки в Японии. В Японии 22 февраля отмечается День кошки. Дата выбрана не случайно: сочетание цифр «2-2-2» (в японском произношении «ни-ни-ни») напоминает мяуканье кошки. Эти животные издревле считаются в стране символом удачи и благополучия, а японские фигурки мандзи-неко — кошки с поднятой лапой, привлекающие счастье и успех, — сегодня известны во всем мире.

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День единства, или Фестиваль Солнца в Египте. Праздник связан с древним храмом Абу-Симбел, который построили по приказу фараона Рамсеса II в XIII веке до н. э. Храмовый комплекс был спроектирован так, чтобы первые лучи восходящего солнца дважды в год проникают через входной проем, освещая 65-метровый коридор и падая на лицо статуи Рамсеса II, озаряя его на 12 минут. При этом солнечный свет задерживается на статуях богов Амона и Ра по шесть минут, тогда как фигура Птаха, связанного с подземным миром, остается в тени. Это редкое явление происходит 22 февраля, в день рождения фараона, и 22 октября, в день его коронации.

День независимости Сент-Люсии. Островное государство Сент-Люсия 22 февраля празднует День независимости, знаменующий освобождение от британского колониального правления. Этот небольшой карибский остров на протяжении столетий был объектом ожесточенной борьбы между Великобританией и Францией, сменив господство 15 раз, прежде чем окончательно стал британской колонией в 1814 году. В середине XX века усилились движения за самоопределение, и в 1967 году Сент-Люсия получила статус «ассоциированного государства», сохраняя внутреннее самоуправление, но оставаясь под управлением Лондона. Полная независимость была провозглашена в 1979 году.

Церковные праздники 22 февраля

Обретение мощей святителя Тихона.

22 февраля Русская православная церковь отмечает день обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Святитель Тихон возглавил Русскую церковь в 1917 году, в период тяжелых испытаний после Октябрьской революции. Он стойко защищал веру, противостоял гонениям и репрессиям, призывал к сохранению церковного единства. В 1925 году он скончался и был погребен в Донском монастыре в Москве.

Обретение его мощей состоялось в 1992 году во время подготовки монастыря к восстановлению. Нетленные останки патриарха были перенесены в Большой собор Донской обители, где они находятся и сегодня. Это событие стало важным для верующих, а сам святитель Тихон был причислен к лику святых как исповедник, пронесший веру через годы гонений.

close Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

22 февраля православная церковь также чтит память • мученика Никифора из Антиохии Сирской;

• преподобного Панкратия Печерского;

• преподобных Геннадия и Никифора Важеозерских;

• священномученика Василия Измайлова;

• священномученика Иоанна Фрязинова.

Народные праздники и приметы 22 февраля

Лаптев день, Панкратий Лапотник

22 февраля в народе отмечался Лаптев день, известный также как Панкратий Лапотник или Никифоры-Панкраты. В этот день православные христиане чтут память двух святых: великомученика Никифора Антиохийского и преподобного Панкратия Печерского. На Руси в этот день традиционно плели лапти. Занятие несло не только практическое, но и символическое значение. Считалось, что изготовленные 22 февраля лапти обретают силу оберега.

Приметы

Если в этот день тепло, то весна будет ранней и теплой. Если холодно — зима еще продлится.

Какие исторические события произошли 22 февраля

1371 год — Роберт II взошел на престол Шотландии, став первым монархом из династии Стюартов.

1632 год — Галилео Галилей опубликовал «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой», произведение, оказавшее значительное влияние на развитие астрономии.

1700 год — началась Великая Северная война между Швецией и коалицией северных государств во главе с Россией.

1709 год — в битве у Красного Кута русская армия нанесла поражение шведам, едва не захватив в плен короля Карла XII.

1714 год — в Санкт-Петербурге основан Аптекарский огород, позже ставший Ботаническим садом Ботанического института РАН.

1819 год — США приобрели Флориду у Испании за 5 млн долларов, подписав Договор Адамса — Ониса в Вашингтоне.

1848 год — в Париже началась революция, приведшая к свержению Июльской монархии.

1878 год — в Москве под руководством Николая Рубинштейна впервые прозвучала Четвертая симфония Петра Чайковского.

1944 год — Красная армия освободила Кривой Рог от немецко-фашистских войск.

1946 год — доктор Зельман Ваксман открыл первый антибиотик против туберкулеза — стрептомицин.

1980 год — «Чудо на льду»: сборная СССР по хоккею сенсационно проиграла США (3:4) на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде.

1994 год — Министерство юстиции США предъявило обвинения Олдричу Эймсу и его жене в шпионаже в пользу СССР.

2000 год — на Украине официально отменили смертную казнь.

Дни рождения и юбилеи 22 февраля

1732 — родился Джордж Вашингтон — первый президент США (1789—1797), один из отцов-основателей Америки.

1788 — родился Артур Шопенгауэр — немецкий философ, представитель иррационализма.

1857 — родился Генрих Герц — немецкий физик, один из основоположников электродинамики.

1900 — родился Луис Бунюэль — испанский кинорежиссер, обладатель «Оскара» (за «Скромное обаяние буржуазии») и главного приза Каннского фестиваля (за «Виридиану»).

1909 — родился Александр Печерский — советский офицер, организатор единственного успешного восстания в немецком лагере смерти Собибор.

1932 — родился Эдвард Кеннеди — младший брат Джона и Роберта Кеннеди, сенатор США.

1944 — родился Джонатан Демми — американский кинорежиссер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Молчание ягнят».

Кто отмечает день рождения

66 года исполняется Кайлу Маклахлену — американскому актеру, звезде сериалов «Твин Пикс», «Отчаянные домохозяйки».

61 год исполняется Магнусу Висландеру — шведскому гандболисту, двукратному чемпиону мира, четырехкратному чемпиону Европы.

51 год исполняется Джеймсу Бланту — британскому певцу, музыканту, автору текстов песен («You're Beautiful»).

50 лет исполняется Дрю Бэрримор — американской актрисе, обладательнице премии «Золотой глобус», звезде фильмов «Ангелы Чарли», «Певец на свадьбе».

39 лет исполняется Рэджону Рондо — американскому баскетболисту, двукратному чемпиону НБА.