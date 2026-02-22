Размер шрифта
В МИД рассказали, когда Украина встала на путь самоликвидации ради чужих интересов

Мирошник: Украина на майдане встала на путь самоликвидации ради чужих интересов
Виталий Белоусов/РИА Новости

Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам в результате госпереворота в 2014 году. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручением МИД России Родион Мирошник.

«Государственный переворот 22 февраля 2014 года запустил процесс самоликвидации Украины как относительно независимого суверенного государства и его поэтапной трансформации из страны с собственными интересами, населением, экономикой и государственными интересами в набор разномастных ресурсов», — подчеркнул дипломат.

Мирошник добавил, что Украина превратилась в страну с межнациональной рознью и в площадку для военных испытаний. При этом жители республики стали ресурсом в виде пушечного мяса для военного противостояния, которое координировалось и финансировалось западными государствами.

12 февраля посол по особым поручением МИД заявил, что украинский конфликт в данный момент находится на переломном этапе, который связан в первую очередь «со снабжением и содержанием несамостоятельного киевского режима».

По словам Мирошника, выживание Украины и ее способность продолжать боевые действия напрямую зависят от поддержки зарубежных партнеров, в первую очередь речь идет о странах Европы.

Ранее аналитик предсказал переворот на Украине против Зеленского.
 
