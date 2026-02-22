В Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил в разговоре с ТАСС, что в России каждые три месяца должна проводиться индексация пенсий.

По словам парламентария, он абсолютно убежден в необходимости индексации пенсий раз в квартал, а не один раз в год по показателям прошлого года, когда инфляция уже совершенно другая. Он отметил, что при нынешних подходах индексация пенсий не успевает за реальным ростом цен и тарифов.

Миронов обратил внимание на несоответствие текущего уровня пенсионного обеспечения нормам международного права. По его словам, Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда, предписывающую пенсию в размере не менее 40% от утраченного заработка. Однако сегодня, как отметил депутат, реальный показатель едва достигает 24%.

«Мы ратифицировали, надо выполнять», — подчеркнул он.

В 2026 году страховые пенсии по старости были проиндексированы с 1 января на 7,6%. Социальные пенсии увеличатся с 1 апреля на 6,8%, а военные — в октябре после повышения довольствия военнослужащих.

20 февраля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что средний размер пенсий россиян по данным на 1 января текущего года составил 25 254,53 рубля против 23 175 рублей в прошлом году.

Ранее депутат Бессараб заявила, что с 1 марта будут увеличены пенсии 80-летним россиянам.