ВОЗ сообщает о рекордном суточном приросте случаев COVID-19

За минувшие сутки в мире выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Так, за день в мире зафиксировано более 581 тысячи случаев COVID-19, при этом за сутки скончались почти 8,9 тысячи пациентов по всему миру.

По информации ВОЗ, число выявленных за все время пандемии случаев заражения превышает 48,5 млн, скончались более 1,23 млн человек.

За все время пандемии России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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