Стал известен срок лишения свободы, который прокуратура хочет для сына экс-главы ФМС

Прокуратура запросила 25 лет лишения свободы для экс-руководителя Следственного управления СКР по СЗАО Москвы Сергея Ромодановского, сына бывшего главы Главного управления собственной безопасности МВД и Федеральной миграционной службы (ФМС) Константина Ромодановского, по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства компании Merlion с целью получения ее активов, а также взяток за прекращение расследования. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Процесс по делу Merlion, вступивший в завершающую стадию, рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. На скамье подсудимых, кроме Ромодановского, находятся бывшие оперуполномоченный службы экономической безопасности ФСБ Александр Бибишев, сотрудник службы контрразведывательных операций УФСБ по Москве и Московской области Павел Крылов, руководители Следственного отдела СКР по Хорошевскому району Рустам Юсупов, следователь Андрей Жирютин и адвокат Вадим Лялин. Они обвиняются в получении взяток, фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, незаконном возбуждении уголовных дел, незаконном заключении и содержании под стражей, злоупотреблении должностными полномочиями, даче заведомо ложных показаний, организации преступного сообщества и участии в нем.

Прокуратура попросила для Ромодановского и Юсупова по 25 лет лишения свободы, Жирютина — 20 лет, Бибишева и Крылова — 18 лет, Лялина — 16 лет. Несколько фигурантов дела были осуждены ранее.

По версии следствия, обвиняемые инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion, а затем потребовали за их освобождение 15 млрд рублей.

