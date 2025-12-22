Стало известно, куда может уехать лучший молодой футболист России

Агент Батракова заявил, что к игроку есть интерес из Италии и Испании

Футбольный агент Владимир Кузьмичев в интервью «РБ Спорт» заявил, что к полузащитнику столичного «Локомотива» Алексею Батракову есть интерес от клубов из Испании и Италии.



По его словам, также за полузащитником следят клубы из Турции и Саудовской Аравии.

«Очевидные направления — Саудовская Аравия и Турция. Если говорить о том, что действительно интересно самому Алексею, — это Испания и Италия. Эти варианты находятся в приоритете, и они тоже находятся в поле зрения», — заявил Кузьмичев.

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник провел 65 матчей, забил 31 мяч и сделал 16 передач. В нынешнем сезоне футболист с 11 голами лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету игрока восемь встреч и три гола за сборную России.

