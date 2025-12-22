Mash: на Украине сократят список болезней, освобождающих от службы в ВСУ

На Украине сократят список болезней, которые освобождают от службы. Об этом пишет Mash.

Telegram-канал связывает такое решение с дефицитом военных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне потерь.

«Медкомиссии будут визуально осматривать военнообязанных и отправлять на войну без обследований. Теперь комиссия — это поверхностный осмотр», — говорится в публикации.

Как уточняют авторы, если явных симптомов нет, человека признают годным. Если у военнообязанного существуют проблемы со здоровьем, он сам должен заранее добиться внесения этой информации в персональные данные.

4 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, сейчас в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинских бездомных забирают служить в ВСУ на фоне коррупции.