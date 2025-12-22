На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров

Зеленский заявил, что Россия якобы затягивает переговоры по Украине
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Россия якобы затягивает переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Он утверждает, что РФ «не вкладывается в процесс переговоров на 100 процентов серьезно и направляет свои ресурсы на затягивание и расширение» российско-украинского конфликта.

«Мы будем на это реагировать вполне логично — нашими действиями в ответ», — отметил глава государства.

20 и 21 декабря в Майами прошли российско-американские переговоры, посвященные урегулированию конфликта на Украине. От Москвы на встречах был спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Вашингтон направил на переговоры специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума.

Как рассказал Дмитриев, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. После второй встречи он заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать процессу урегулирования украинского конфликта.

Ранее в Госдуме рассказали о «положительных нюансах» в переговорах по Украине.

Переговоры о мире на Украине
