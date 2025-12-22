На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Екатеринбургский таксист избил и изнасиловал знакомую

«КП»: в Екатеринбурге таксист избил и изнасиловал свою знакомую
true
true
true
close
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге 41-летний таксист избил, а затем изнасиловал свою 37-летнюю знакомую. Об этом со ссылкой на источник сообщает ural.kp.ru.

Инцидент произошел на даче в садовом товариществе «Вагончик» Железнодорожного района. По словам пострадавшей, ее ранее судимый за кражу знакомый, будучи пьяным, набросился на нее и избил по лицу и голове. После этого агрессор изнасиловал ее.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления, однако мужчина не признал вину. По его словам, соитие произошло по взаимному согласию.

Подозреваемого проверили на полиграфе — он показал, что мужчина лжет. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2026 года. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Калужской области мужчина зашел за девочкой в подъезд и надругался над ней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами