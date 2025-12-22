На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-нардеп Донбасса заявил, что чеченцы из «Вагнера» готовы были воевать с «Ахматом»

Кадр: «Миронов Де-Факто»/RuTube

Во время мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года чеченские бойцы ЧВК «Вагнер» готовы были вступить в бой с подразделениями «Ахмата». Об этом заявил бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев в своем Telegram-канале.

По его словам, когда стало известно о выдвижении «Ахмата» на перехват колонны «Вагнера», чеченцам-вагнеровцам была дана команда принять бой. Они отказались от предложения не участвовать в возможном столкновении и подчеркнули, что вступят в бой первыми.

«На предложение не участвовать в считавшемся тогда почти неизбежном столкновении с «Ахматом» чеченцы-вагнеровцы ответили отказом... они «подчеркивали, что (...) вступят в бой с «Ахматом» первыми», — отметил Губарев.

Вечером 23 июня 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям компании, а его бойцы выдвигаются с «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли. Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и стали продвигаться по трассам в сторону Москвы, президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина «ударом в спину». В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с главой ЧВК. Впоследствии глава «Вагнера» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря. В августе Евгений Пригожин не выжил в авиакатастрофе.

Ранее нового командира ЧВК «Вагнер» без обеих ног и руки сняли на видео.

