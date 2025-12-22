В Мордовии мужчина получил штраф за просьбу к девушке прервать беременность

В России вынесли первый штраф за «склонение к аборту». Об этом сообщает благотворительный фонд «Женщины за жизнь» в Telegram.

«Мировой судья судебного участка № 4 г. Саранска впервые в новейшей истории Российской Федерации вынес постановление о привлечении к административной ответственности по делу о склонении к аборту», — говорится в сообщении.

По данным организации, подопечная фонда, узнав, что беременна двойней, сообщила об этом отцу будущих детей. Мужчина же попросил девушку прервать беременность и предложил ей оплатить процедуру.

В июле 2025 года у женщины родились мальчик и девочка. В ходе разбирательств их отец признал свою вину, однако на судебном заседании факт склонения к аборту отрицал. Суд назначил ему административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

В фонде напомнили, что Мордовия первой приняла закон о штрафах за склонение к аборту. До этого аналогичный закон поддержали в Кемеровской области, решение поддержали в более чем 20 российских регионах.

В октябре сообщалось, что штраф за склонение беременных к аборту в России может вырасти до 800 тыс. руб.

