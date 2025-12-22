Захарова ответила на слова Каллас о Гренландии

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова прокомментировала заявление Каллас о суверенитете Гренландии
Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, касающееся суверенитета Гренландии. Соответствующий комментарий был опубликован в ее Telegram-канале.

Захарова интерпретировала высказывание Каллас как свидетельство отказа Европейского союза (ЕС) от признания независимости Косова.

Каллас ранее выразила поддержку суверенитету Гренландии, комментируя назначение Дональдом Трампом специального посланника по острову. Она подчеркнула, что Гренландия обладает автономией в составе Королевства Дания и любые вопросы, касающиеся изменения её статуса, могут быть решены исключительно жителями Гренландии и Дании.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее датская разведка впервые назвала США угрозой нацбезопасности.

