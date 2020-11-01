МВД Молдавии сообщает о кибератаках в день выборов президента
Министерство внутренних дел Молдавии подверглось кибератакам в день президентских выборов, сообщается на сайте ведомства.
В частности, атакам подверглись телефоны нескольких сотрудников, в том числе главы МВД республики Павла Войку, указано в сообщении. Атаки были реализованы путем многочисленных принудительных звонков с разных мобильных номеров, отмечает МВД.
По данным местных операторов мобильной связи, источник атаки находится за пределами Молдавии. В ее результате телефоны сотрудников и главы ведомства были заблокированы.
1 ноября в Молдавии проходят президентские выборы. Кандидатами на пост главы государства стали восемь человек, основными претендентами являются баллотирующийся на второй строк президент Молдавии Игорь Додон и лидер проевропейской оппозиции Майя Санду.
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