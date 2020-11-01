Мурашко: коронавирус не приведет к радикальным изменениям в жизни

Коронавирус не изменит жизнь россиян кардинально, хотя определенный отпечаток оставит, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.

«Думаю, что не радикально. Конечно, это стресс, конечно, он оставит свой отпечаток: никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет», — сказал Мурашко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46 млн заболевших, более 1,1 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,6 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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