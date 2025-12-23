В Одинцово родители просят Путина сменить директора в школе, где юноша устроил расправу

Родители учащихся одинцовской школы, где недавно подросток устроил расправу над ребенком, написали обращение к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает mks1.ru.

Как полагают составители, вина косвенно лежит на директрисе, поэтому они требуют снять главу школьной администрации с поста. Соответствующее видеообращение они направили Путину.

По словам родителей, подобная история уже происходила в этом году. Один из учеников якобы принес в школу брелок с ножом и ранил другого школьника, когда тот взялся за лезвие.

«Все зафиксировано, вызвали маму мальчика с брелоком, и в тот же день она забрала документы. Ребенка отчислили», – рассказала родительница одного из учащихся.

Также родители якобы предлагали установить рабочие камеры, но директриса заявила, что она «не обязана ставить их в школе».

Отцы и матери, записавшие видео, добавили, что дети не чувствуют себя в безопасности. Одна из родительниц отказалась водить сына в школу, пока там не установят работающие металлоискатели.

Инцидент произошел в поселке Горки-2 16 декабря. Молодой человек, вооруженный ножом, вошел в учреждение и напал на одного из детей с ножом, спасти мальчика, который является выходцем из Таджикистана, не удалось. Также от действий несовершеннолетнего пострадал охранник.

Ранее Путин на встрече с президентом Таджикистана высказался о произошедшем в одинцовской школе.