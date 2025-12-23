На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Верховный суд РФ не признал экстремизмом критику властей

Верховный суд РФ призвал не расценивать как экстремизм критику чиновников
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд (ВС) России в ходе пленума призвал не расценивать как экстремизм критику чиновников или политических организаций. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Осуждение или критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, а также политиков и общественных деятелей не может считаться возбуждением вражды», — говорится в посте.

Экстремизмом считаются высказывания в пользу геноцида, массовых репрессий, депортаций и иных противоправных действий против представителей какой-либо нации, расы, религии или социальной группы, объяснили в ВС.

Также по итогам Пленума судьи разъяснили, что можно демонстрировать нацистскую символику с целью борьбы с экстремизмом. Для состава правонарушения нужно, чтобы у человека был умысел на «формирование у других лиц убежденности в привлекательности таких атрибутики или символики», либо экстремистской идеологии или организации. Как, например, умышленная публикация картинок с экстремистской символикой в интернет и показ таких изображений на предметах или в виде татуировок.

При это смягчающим обстоятельством считается рождение ребенка уже после совершения преступления, если обвиняемый участвует в его воспитании. Мигрантам с правом на работу без патента можно назначать принудительные или обязательные работы. А непризнание вины или отсутствие раскаяния — не отягчающее обстоятельство, постановил Пленум.

Ранее в Госдуме предложили приравнять борьбу с новогодними елками в подъездах к экстремизму.

