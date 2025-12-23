Верховный суд РФ не признал экстремизмом критику властей

Верховный суд (ВС) России в ходе пленума призвал не расценивать как экстремизм критику чиновников или политических организаций. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Осуждение или критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, а также политиков и общественных деятелей не может считаться возбуждением вражды», — говорится в посте.

Экстремизмом считаются высказывания в пользу геноцида, массовых репрессий, депортаций и иных противоправных действий против представителей какой-либо нации, расы, религии или социальной группы, объяснили в ВС.

Также по итогам Пленума судьи разъяснили, что можно демонстрировать нацистскую символику с целью борьбы с экстремизмом. Для состава правонарушения нужно, чтобы у человека был умысел на «формирование у других лиц убежденности в привлекательности таких атрибутики или символики», либо экстремистской идеологии или организации. Как, например, умышленная публикация картинок с экстремистской символикой в интернет и показ таких изображений на предметах или в виде татуировок.

При это смягчающим обстоятельством считается рождение ребенка уже после совершения преступления, если обвиняемый участвует в его воспитании. Мигрантам с правом на работу без патента можно назначать принудительные или обязательные работы. А непризнание вины или отсутствие раскаяния — не отягчающее обстоятельство, постановил Пленум.

Ранее в Госдуме предложили приравнять борьбу с новогодними елками в подъездах к экстремизму.