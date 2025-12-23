На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Производство остановилось на «Запорожстали»

На «Запорожстали» произошла аварийная остановка производства
true
true
true
close
ZeroBlow/commons.wikimedia.org

Металлургический комбинат в Запорожье «Запорожсталь» оказался полностью обесточен, в результате чего произошла аварийная остановка производства. Об этом сообщается на сайте предприятия.

»... 23 декабря произошло полное обесточивание ПАО «Запорожсталь», что привело к аварийной остановке производства», — говорится в сообщении.

Команда предприятия осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания и провела безопасную остановку производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий.

Благодаря своевременному реагированию и профессиональным слаженным действиям персонала, а также принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу. Угрозы жизни и здоровью работников и горожан нет, добавили там.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВС страны нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками по военным предприятиям Украины.

Ранее в ДНР населенные пункты остались без света и тепла из-за ударов по ТЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами