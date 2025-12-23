Производство остановилось на «Запорожстали»

Металлургический комбинат в Запорожье «Запорожсталь» оказался полностью обесточен, в результате чего произошла аварийная остановка производства. Об этом сообщается на сайте предприятия.

»... 23 декабря произошло полное обесточивание ПАО «Запорожсталь», что привело к аварийной остановке производства», — говорится в сообщении.

Команда предприятия осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания и провела безопасную остановку производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий.

Благодаря своевременному реагированию и профессиональным слаженным действиям персонала, а также принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу. Угрозы жизни и здоровью работников и горожан нет, добавили там.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВС страны нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками по военным предприятиям Украины.

Ранее в ДНР населенные пункты остались без света и тепла из-за ударов по ТЭС.