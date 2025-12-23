Гособвинение запросило условный срок для экс-судьи, выстрелившего в таксиста

РИА Новости: обвинение запросило для судьи в отставке Тришкина три года условно

Гособвинение запросило для судьи военного суда в отставке Альберта Тришкина, выстрелившего в таксиста из травматического оружия, наказание три года лишения свободы условно. Об этом пишет РИА Новости.

Дело Тришкина слушается в Видновском городском суде Московской области. Военный судья в отставке обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений с применением оружия. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком на пять лет.

Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году. В июле этого года Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила прошение Тришкина об отставке.

Дорожный конфликт произошел в августе 2024 года. На суде выяснилось, что водитель прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист перегородил дорогу автомобилю Hyundai, в котором находился Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого экс-судья выстрелил в ногу своего оппонента.

Во время допроса Тришкин заявил, что случайно нашел травматический пистолет, из которого он ранил таксиста. Экс-судья утверждает, что сначала хотел припугнуть таксиста, однако когда водитель попытался выхватить оружие, он случайно выстрелил.

После происшествия экс-судья принес свои извинения пострадавшему и предложил денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Изначально потерпевший согласился, однако позже, после консультации с адвокатом, сумма компенсации была увеличена в десять раз. Такая сумма оказалась непосильной Тришкину.

Ранее полицейский заявил, что Тришкин хамил и матерился, когда он позвонил ему после инцидента со стрельбой в таксиста.