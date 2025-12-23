Стали известны самые популярные регионы России для внутреннего туризма

В России по итогам 2025 года объем внутреннего туризма приблизился к 90 млн путешественников. Пятерку самых популярных у жителей регионов возглавил Краснодарский край, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Совокупный объем путешественников приблизился к 80 миллионам за три квартала. К концу года мы ожидаем порядка 90 миллионов», — отметила эксперт в пресс-центре НСН.

Она также отметила, что в этом году россияне стали предельно чувствительны к стоимости отдыха, на фоне чего дальнейший рост цен может спровоцировать снижение спроса на путешествия.

Говоря о наиболее популярных для внутреннего туризма россиянах, Ломидзе отметила, что следом за Краснодарским краем в топе идут Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым и Калининград.

Напомним, также Ломидзе сообщила, что в России на протяжении всего года въездной туризм снижался или стагнировал, прогнозы о росте турпотока на 10-20% не оправдались. Однако введение безвизового режима с Китаем в третьем квартале позволило улучшить показатели – по итогам года он может на 4-5% превысить прошлогодний турпоток.

