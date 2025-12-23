Белоусов поздравил российскую армию с освобождением Андреевки в Днепропетровской области

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением Андреевки в Днепропетровской области. Сообщение главы ведомства публикует пресс-служба.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады с освобождением населенного пункта Андреевка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Белоусов также отметил, что мужество и отвага личного состава обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят весомый вклад в продвижение группировки войск «Восток».

Об освобождении Андреевки сообщалось во вторник, 23 декабря. В военном ведомстве пояснили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике в районах Баравиновки, Терноватого, Любицкого, Гуляй-Поля, Верхней Терсы, Косовцева, Заречного Запорожской области и в Коммунаровке Днепропетровской области.

На этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 320 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Ранее российские военные ударили «Геранями» по инфраструктуре Украины.