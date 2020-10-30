Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 522 человек

Еще 202 человека пострадали в результате крупного землетрясения в турецком Измире. Об этом сообщает Sputnik Турция со ссылкой на главу министерства градостроительства и окружающей среды Мурата Курума.

Общее число пострадавших от ЧП возросло до 522 граждан.

Курум отметил, что под обломками зданий еще остаются люди. На месте продолжают работать спасательные службы.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле. По последним данным, в результате ЧП погибли 12 человек.

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