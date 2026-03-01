В Израиле рассказали о мобилизации резервистов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что мобилизовала 100 тысяч резервистов на фоне конфликта с Ираном. Об этом сообщает The Times of Israel.

В публикации отмечается, что данное количество резервистов дополняет 50 тыс. военных, которые в настоящее время находятся на службе.

В ЦАХАЛ отмечают, что на границах Израиля с Сирией, Ливаном, сектором Газа, на Западном берегу Иордана были усилены сухопутные войска.

В армии заявили, что «подготовят и предоставят военнослужащим резерва все логистические средства, необходимые для работы в наилучших условиях».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

