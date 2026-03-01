Трамп: Иран предложил США возобновить переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью журналу The Atlantic, что иранские лидеры хотят возобновить переговоры.

Политик сообщил, что согласился поговорить с новым руководством Исламской Республики.

«Им (новым властям Ирана. — «Газета.Ru») следовало сделать это раньше... Они ждали слишком долго», — сказал лидер США, но отказался уточнить, состоится ли беседа 1 или 2 марта.

При этом он заметил, что многие участники последних раундов переговоров Вашингтона и Тегерана не выжили при ударах.

Журналист Майкл Шерер также поинтересовался у Трампа, продлят ли США бомбардировки, чтобы поддержать народное восстание, которое может привести к свержению режима в Исламской Республике. Американский президент ответил, что будет смотреть на текущую ситуацию.

Глава государства доволен реакцией жителей Ирана на происходящее. Он описал ее словами: «Люди там кричат на улицах от счастья, но в то же время на них падает множество бомб».

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

