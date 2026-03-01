В ОАЭ иранский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом

SHOT: иранский беспилотник влетел в многоэтажку в Дубае, но не сдетонировал

Иранский беспилотник влетел в многоэтажный жилой в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, БПЛА не сдетонировал, поскольку у него не сработал взрыватель. Тем не менее, в одной из квартир оказались повреждены остекление, предметы интерьера и мебель. Обошлось без пострадавших.

1 марта Минобороны ОАЭ сообщило, что французская военно-морская база подверглась атаке иранских беспилотников. По данным ведомства, два иранских БПЛА ударили по складу на базе Франции «Ас-Салям» в Абу-Даби, в результате чего произошло возгорание двух контейнеров. Никто не пострадал.

До этого иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Тегеран осведомлен о недовольстве стран Персидского залива от ударов со стороны Ирана, но они должны понимать, что разразившаяся война навязана Исламской Республике. По словам Аракчи, Иран действует в рамках самообороны и нацелен на американские базы в регионе.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее Иран ударил ракетами по авианосцу США «Авраам Линкольн».